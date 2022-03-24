أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بمركز بلدية مدينة زايد، مبادرة «مدينتنا خضراء» في مدينة محمد بن زايد، بالتعاون مع إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي، وكل من الشركاء الاستراتيجيين: شركة أبوظبي للخدمات العامة مساندة، المقاولون الخليجيون، وعدد من طلبة مدرسة النجاح الخاصة، وأهالي المدينة. تأتي هذه المبادرة ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع، والمحافظة على المدن خضراء ومستدامة وتكريس قيم الاستدامة البيئية. واشتملت المبادرة على زراعة مئات من شتلات الزهور المختلفة في الأحياء السكنية، والشوارع، بهدف تحسين المشهد الجمالي للشوارع والأحياء السكنية وإضفاء البهجة والجمال، والارتقاء بالبيئة، وتشجيع الأهالي على الزراعة، والمساهمة في توسيع الرقعة الخضراء.