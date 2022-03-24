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أصدرتهما كلية محمد بن راشد.. تقريران للنهوض بالعمل المناخي وتبني التحول الأخضر
أصدرتهما كلية محمد بن راشد.. تقريران للنهوض بالعمل المناخي وتبني التحول الأخضر
25 مارس 2022 00:58

دبي (الاتحاد) 

نشرت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقريرين إقليميين جديدين عرضت فيهما احتياج الحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى بناء أدوات وسياسات جديدة للنهوض بالعمل المناخي وتسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، في إطار عمل الكلية على دعم حكومات المنطقة نحو تبني التحول الأخضر وتحقيق أهداف المناخ العالمية مع الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام.
ونشرت الكلية التقريرين تحت عنوان «التعافي بشكل أفضل: تعافي أخضر ومرن وعادل في الشرق الأوسط»، وتم إجراء المشروع بالتعاون مع بنك «إتش إس بي سي» لإنتاج دراستين إقليميتين بعنوان: «مواءمة السياسات مع عمليات التعافي الأخضر والمرن والعادل في الشرق الأوسط» و»تمويل التحول الأخضر في الشرق الأوسط».
طرح التقريران سلسلة من التوصيات لثماني دول في الشرق الأوسط شملت كلا من البحرين، ومصر، والكويت، والعراق، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، حيث يمكن لتلك التوصيات أن تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ودعم أهداف اتفاقية باريس بشأن المناخ.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يعيش العالم في مرحلة التعافي الحقيقية من جائحة كوفيد-19، ولدى حكومات الشرق الأوسط فرصة لإعادة مواءمة التنمية إلى مسارات أكثر التزاماً بالتحول الأخضر وأكثر مرونة على الجانب البيئي.

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