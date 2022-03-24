مركز محمد بن خالد ينظم «المياه تحديات الوجود والمستقبل»

العين (وام)

نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، منتدى «المياه تحديات الوجود والمستقبل»، تزامنا مع اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام. شارك في المنتدى كل من علياء المزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في المركز الوطني للأرصاد، والمهندس أحمد النجار من شركة العين للتوزيع، وفاطمة الهرمودي مختص التوعية العامة، فيما أدار المنتدى إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الفلك. وشكرالجروان خلال الكلمة الافتتاحية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان لاهتمامها بالبرامج البيئية الهادفة لتوعية أفراد المجتمع للمحافظة على الموارد البيئية من طاقة ومياه وطرق استدامتها والتقليل من هدر المياه كثروة للدولة. من جانبها قدمت علياء سعيد المزروعي مقارنة حول عمليات الاستمطار ما بين عامي 2020، و2021 وأن نسبة الاستمطار قد زادت 25%. وتناول المهندس أحمد النجار من خلال ورقة عمل أساليب وأثر ترشيد المياه في دولة الإمارات، والطموحات التي تسعى لها الدولة بين الواقع الحالي والمأمول مستقبلاً، موضحاً العلاقة ما بين ترشيد استهلاك المياه والأمن الزراعي وإنتاج الكميات المعتمدة على المياه والمأمول بالاكتفاء الذاتي من خلال استراتيجية الدولة بإقامة مشاريع تخدم الأمن الغذائي وعلاقة ذلك بترشيد استهلاك المياه وأوصى بأن يهتم الأفراد والأسر بعملية الترشيد وعدم الاعتماد على الدعم المقدم لهم للمساهمة في التنمية المستدامة.