شهادة تدريب على هندسة السلامة من الحرائق في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت الجامعة الأميركية والإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة مؤخراً برنامجاً تدريبياً مشتركاً، يعد من بين أفضل البرامج التدريبية في المنطقة، ويأتي بعد توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي بين المؤسستين لتعزيز التعاون في برامج التدريب والتعليم التنفيذي، كما أنه ضمن جهود كلية الهندسة بالجامعة لتعزيز مشاركتها المجتمعية وتقديم الخبرة المهنية للمجتمع الذي تخدمه.

وانطلق البرنامج بعقد اجتماع تعريفي بين كبار المسؤولين في كلية الهندسة والدفاع المدني مؤخراً لبدء التدريب، والذي يستمر على مدى ثلاث سنوات. ويقوم البرنامج بتدريب المهندسين المتخصصين والاستشاريين الهندسيين والخبراء العاملين في مجال هندسة السلامة والحرائق، وهو متاح للمؤسسات والشركات التي ترغب في الحصول على هذه الشهادة.

وقال الدكتور رامي حويلة، أستاذ الهندسة المدنية ومنسق كلية الهندسة للتعليم التنفيذي والمسؤول عن البرنامج التدريبي: «يعد هذا البرنامج أحد أفضل البرامج التدريبية في المنطقة التي تؤهل العاملين المختصين في الهندسة في مجال هندسة السلامة من الحرائق. وتفخر كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة بشراكتها مع الإدارة العامة لإدارة الدفاع المدني الشارقة لتقديم هذا البرنامج، فكلا المؤسستين تهدفان للعمل بكفاءة وفعالية لتحسين نوعية الحياة في مجتمع الشارقة».