«شرطة أبوظبي» تنظم «مسيراً جبلياً» لإعداد مدربي اللياقة البدنية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي مغامرة المسير الجبلي لدورة إعداد مدربي اللياقة البدنية التأسيسية «الرابعة» ولمنتسبي شرطة أبوظبي في جبل جيس بإمارة رأس الخيمة.

وأوضح العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الشرطية الرياضية بقطاع الموارد البشرية بأن هذا المسير يأتي ضمن جهود «شرطة أبوظبي» في تشجيع منتسبيها على خوض تحد رياضي عبر المشي في المرتفعات الجبلية وتتيح لهم التمتع بالطقس لاستكشاف أجمل المناظر الطبيعية الخارجية واكتساب المهارات الميدانية.

وتسهم مغامرة التحدي في تحقيق العديد من الفوائد الصحية، مثل تقوية العضلات وخفض ضغط الدم، ويتميز المسير الجبلي بقدرته على تحسين الصحة الذهنية والنفسية والحدّ من التوتر.