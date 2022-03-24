الإمارات ترسل طائرة خامسة إلى إقليم تيغراي في إثيوبيا
أرشيفية
24 مارس 2022 20:34
أرسلت دولة الإمارات طائرة خامسة تحمل 30.3 طن من المواد الغذائية إلى ميكيلي بإقليم تيغراي في إثيوبيا يستفيد منها أكثر من 7,100 شخص منهم 5,700 من النساء والأطفال.
وتأتي الطائرة ضمن الجسر الجوي الإغاثي المباشر لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية من خلال تقديم المساعدات بمختلف فئاتها.
وقال سعادة محمد سالم الراشدي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا:" تسعى دولة الإمارات دائماً إلى تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإغاثية وتلبية الاحتياجات العاجلة في إقليم تيغراي، وخاصة في مثل هذه الظروف التي تتطلب التضامن والتعاون بجميع أشكاله".
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قامت بإرسال 9 طائرات تحمل 344.2 طن، ليستفيد منها أكثر من 81 ألف شخص منهم 65 ألفا من النساء والأطفال، كما تعهدت خلال هذا العام 2022، بتقديم 85 مليون دولار أميركي لدعم العمليات الإغاثية في إثيوبيا بالتعاون مع المنظمات الدولية.