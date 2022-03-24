الإمارات تدين إرهاب «الحوثيين» ضد ناقلات نفط

أبوظبي (وام ووكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية تنفيذ هجوم بزورقين مفخخين على ناقلات نفط جنوب البحر الأحمر، أحبطته قوات «التحالف». وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين.

وحثت الإمارات المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف إمدادات الطاقة وأمن الملاحة والتجارة العالمية، واستقرار الاقتصاد العالمي، ودعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لردع هذه الهجمات والتهديدات المتكررة. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. واستنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية الفاشلة القيام بهجوم عدائي باستخدام زورقين مفخخين جنوبي البحر الأحمر، في محاولة يائسة لتهديد أمن الملاحة البحرية وخطوط التجارة العالمية. وأشادت بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في إحباط الهجوم العدائي الحوثي، وجددت دعوتها المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة وحازمة تجاه هذه العمليات الإرهابية المتكررة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف، ميليشيات الحوثي لإطلاق زورقين مفخخين والقيام بعملية هجوم عدائي وشيك في جنوب البحر الأحمر، باتجاه المملكة. وأشاد بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة للدفاعات السعودية، والتي تمكنت من تدمير الزورقين المفخخين وإحباط عملية الهجوم العدائي. وأكد تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأدان البرلمان العربي بشدة قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بهجوم عدائي بزورقين مفخخين تجاه ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، وتصدت له قوات التحالف بنجاح. وحذّر، في بيان، من خطورة استمرار هجمات الحوثي الإرهابية تجاه ناقلات النفط كونها تستهدف مصادر الطاقة خاصة في ظل ما تشهده أسواق النفط العالمية من اضطرابات نتيجة الأحداث العالمية.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالقيام بدوره بضرورة التحرك بشكل فوري وعاجل حتى لا يحدث أي نقص في إمدادات الطاقة على المستوى العالمي، منوهًا بتحذير المملكة العربية السعودية من أنّ هجمات المتمردين الحوثيين التي تستهدف منشآتها النفطية تشكّل تهديدًا لإمدادات النفط في الأسواق العالمية.