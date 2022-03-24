ابتسام الطنيجي: اختيار الدفعة الثانية من «مفكرو الإمارات»
الدكتورة ابتسام الطنيجي مديرة مشروع «مفكرو الإمارات»
24 مارس 2022 17:59
دينا جوني(دبي)
أعلنت الدكتورة ابتسام الطنيجي مديرة مشروع «مفكرو الإمارات» في تصريح لـ«الاتحاد» عن قرب انضمام الدفعة الثانية من المتقدمين إلى «مفكرو الإمارات»، والذين تمّ اختيارهم وفقاً لمعايير محددة، مؤكدة فتح باب تقديم طلبات الترشيح من الفئات المستهدفة طوال العام، مشيرة أن المشروع لا يستهدف فقط الفئة الأكاديمية وإنما قيادات المجتمع وخبراء الأعمال والصناعة أيضاً. وأشارت على هامش مؤتمر بحوث طلبة الدراسات العليا 2022، أن المشروع يشارك في المؤتمر عبر جناح خاص يمكّن للطلبة من التقدّم بطلبات الالتحاق أو الاستفسار عن الخدمات المتاحة وكيفية الاستفادة منها. وعن كيفية تفعيل أو إظهار الناتج الفكري لأعضاء «مفكرو الإمارات»، قالت: إن الأفكار والمشاريع البحثية عادة ما تخرج من المختبر إلى المجموعات العلمية، إلا أنها تقف هناك ولا تصل إلى فئات عريضة من المجتمع. وأشارت أن هناك الكثير من البحوث التي أنجزها إماراتيون وإما بقيت في الإدراج أو لم تنقل بلغة بسيطة إلى أفراد المجتمع. وأكدت أن دور مشروع «مفكرو الإمارات» نقل تلك المادة العلمية وتحويلها إلى مقالات تحليلية أو معرفية أو علمية لا تتعدى الـ 400 كلمة، مشيرة أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث يكون بذلك قد قدّم مادة علمية أنجزها مواطنو الدولة، مقروءة للمجتمع ومفهومة من قبل متخذي القرار. كما أطلق المشروع الأسبوع الماضي أولى حلقات برنامج «بصمة معرفة» عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهدفه إبراز أصحاب شهادات الملكية الفكرية أو الأساتذة الأكاديميين لإيصال فكرتهم العلمية وإنجازاتهم بشكل مبسّط خلال ثلاث دقائق فقط. ولفتت إلى وجود 4 لجان علمية في «مفكرو الإمارات»، الأولى للتكنولوجيا والعلوم، والثانية للبحوث، والثالثة تُعنى بمفكري الغد، والرابعة مختصة بالقيم الإماراتية، شارحة أن استقطاب الطلبة والأعضاء الجدد يتم من خلال تلك اللجان وبحسب اختصاص كلّ منها. واعتبرت د. الطنيجي أن الدولة استثمرت في تعليم ودعم أبنائها وحان الوقت لإظهار ما اكتسبوه وأنجزوه محلياً وعالمياً في مجال البحوث والمنتج الفكري. وعن التعاون مع جريدة «الاتحاد»، قالت إن إخراج المنتج الفكري بأسلوب مبسّط للعامة وفي صفحة خاصة عبر «الاتحاد»، تظهر للقارئ داخل وخارج الإمارات قوة الإمارات الناعمة في هذا المجال، والتقدّم الذي يبرزه مواطنو الدولة، آملة البدء قريباً في إعداد محتوى رقمي مختلف وجاذب.