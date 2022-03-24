الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية الغربية، ورطباً ليلاً وصباح السبت، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة السرعة على البحر غرباً مساءً. حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب تدريجياً ليلاً غرباً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:22 والمد الثاني عند الساعة 05:47 والجزر الأول عند الساعة 22:39. وفي بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:08 والمد الثاني عند الساعة 02:32 والجزر الأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 21:44.