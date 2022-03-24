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النيابة العامة للدولة توضح جريمة كشف معلومات سرية بمناسبة العمل باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات
النيابة العامة للدولة توضح جريمة كشف معلومات سرية بمناسبة العمل باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات
24 مارس 2022 15:59

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة كشف معلومات سرية بمناسبة العمل. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 «ستة» أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200,000 «مائتا ألف درهم» ولا تزيد على 1,000,000 مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة أو بسبب عمله أو بحكم مهنته أو حرفته، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، دون أن يكون مصرحاً له في كشفها أو دون أن يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله. إذا استخدم الجاني تلك المعلومات لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، عُد ذلك ظرفاً مشدداً.
 ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. 

المصدر: وام
النيابة العامة
الإمارات
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