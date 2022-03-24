«بحوث طلبة الدراسات العليا» في الإمارات إلى العالمية
الدكتور عارف سلطان الحمادي
24 مارس 2022 15:54
دينا جوني (دبي)
قال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة لـ «الاتحاد»: إن مؤتمر بحوث طلبة الدراسات العليا في الإمارات يتجه إلى العالمية، مع الخطة المستقبلية لإشراك طلبة من جامعات في «مجلس التعاون» والمنطقة العربية والعالم وعرض بحوثهم وتبادل الخبرات مع طلبة الإمارات. وشرح الحمادي على هامش فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر بحوث طلبة الدراسات العليا 2022، الذي تنظمه جامعة خليفة بالتعاون مع جامعة دبي والجامعة البريطانية، وتحت رعاية معالي المهندس حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، إن المؤتمر وضع ستة أهداف لتحقيقها في المستقبل القريب وهي التوسّع في المواضيع والقطاعات التي تتطرّق لها البحوث لتشمل عدداً أكبر من الفئات والمشاركين من الطلبة أيضاً، والتوسّع في اللجنة التوجيهية للمؤتمر من خلال استقطاب جامعات تقدّم برامج أكاديمية مميزة ومهمة وإشراكهم في المؤتمر كأعضاء، وكذلك المشاركات الدولية في المؤتمر من خلال طلبة الدراسات العليا في الجامعات الشريكة عربياً ودولياً أو الجامعات التي تمّ توقيع اتفاقيات توأمة معها مثل جامعة الملك سعود. ومن الأهداف أيضاً تنظيم معارض تستهدف سوق العمل والصناعات والتي تستفيد من البحوث التطبيقية التي تنجزها الجامعات، بالإضافة إلى الفرص التي يمكن لطلبة الدراسات العليا التعرّف عليها من خلال تواصلهم مع المؤسسات والشركات، وتنظيم معارض للجامعات لتعريف الطلبة المعنية بالبرامج المتاحة والفرص التي تقدمها، بالإضافة إلى تنظيم معارض تبرز جهود الطلبة في البحوث المنجزة وتأثيرها على الصناعة والمجتمع. وأكد أن الموقع الإلكتروني للمؤتمر يضم اليوم 1993 بحثاً علمياً متاحاً لجميع أفراد المجتمع داخل وخارج دولة الإمارات للاستفادة منها، وهي جميعها مدرجة ضمن تصنيفات محددة بحسب القطاع لتسهيل الاطلاع عليها، ويعدّ المؤتمر فرصة لالتقاء الطلبة والتحدث عن أبحاثهم ومناقشتها مع أقرانهم ومع أساتذة من خارج الحيز الجامعي الخاص بهم. وقال: إن المؤتمر يعدّ محلياً يستهدف طلبة دولة الإمارات فقط، والهدف في المرحلة المقبل التوسع ليشمل دول من «مجلس التعاون»، ومن المنطقة العربية والعالم، عبر إشراك طلبة الدراسات العليا من جامعات تلك الدول في المؤتمر وتبادل الخبرات مع طلبة الإمارات. وتابع: «إن طلبة اليوم مستفيدون من منظومة واضحة للبحث العلمي اليوم في الإمارات والتي تقوم على ثلاثة ركائز هي السياسات والتمويل والبحث التطبيقي في المؤسسات والشركات». وعرض المؤتمر 388 ورقة بحثية أعدّها 897 طالباً وطالبة وذلك من أصل 487 مشاركة. ويندرج 332 بحثاً في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والفيزياء، و28 في الطب وعلوم الحياة، و24 في الفنون والإنسانيات والعلوم الاجتماعية، و4 بحوث في الأعمال والإدارة.