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محمد بن راشد يحضر جانباً من مزاد "دبي بريز أب"
محمد بن راشد يحضر جانباً من مزاد "دبي بريز أب"
24 مارس 2022 14:54

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من مزاد "دبي بريز أب" في ميدان، والذي إقيم للمرة الأولى في الشرق الأوسط على هامش كأس دبي العالمي 2022 الذي ينطلق السبت المقبل في نسخته الـ 26.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشرق الأوسط
ميدان
محمد بن راشد
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