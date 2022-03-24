«قصر الوطن» بأبوظبي يُلهم الرسامين!

أبوظبي (الاتحاد)

أتاح «قصر الوطن» في أبوظبي، الفرصة للفنانين المقيمين في دولة الإمارات لإطلاق العنان لمهاراتهم وموهبتهم الفنية في القصر يومي الجمعة والاثنين المقبلين، 25 و28 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع «غاليري لابارول».

وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز المشهد الفني والثقافي وتنمية المواهب المحلية والحفاظ عليها، من خلال تشجيع الفنانين الصاعدين على المشاركة في ورشة عمل لمدة ساعتين، والمساهمة في ابتكار روائع «قصر الوطن» الخاصة بهم. وسيستخدم المشاركون، تحت إشراف «غاليري لابارول»، ألوانهم وأدواتهم لاستلهام أعمالهم من روائع الفن العربي التقليدي والأنماط الهندسية الإسلامية الموجودة في القصر، وعكس رؤيتهم الفنية الشخصية لأسطورته المعمارية.

وستكون هذه الجلسات مفتوحة لعشاق الفن على اختلاف مستوياتهم وأعمارهم، من 14 سنة وما فوق. وتشمل الحزمة رسوم الدخول، والهدايا التذكارية لتصاميم القصر، وورشة رسم لمدة ساعتين، إضافة إلى الاستمتاع بفقرات ترفيهية مسائية رائعة، وعروض الضوء والصوت المبهرة.ويتضمن برنامج يوم الجمعة جولة خاصة في القصر وأروقته.

وتعد التجربة الساحرة في «قصر الوطن» فريدة من نوعها للزوار من مختلف الأعمار، حيث يكتشفون المزيد مع كل زيارة يقومون بها إلى هذا الصرح الزاخر بالتحف المعمارية والفنية، وبإرث تاريخي ملفت.