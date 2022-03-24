اليوم 07:58
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«قصر الوطن» بأبوظبي يُلهم الرسامين!
«قصر الوطن» بأبوظبي يُلهم الرسامين!
24 مارس 2022 14:02

أبوظبي (الاتحاد)
أتاح «قصر الوطن» في أبوظبي، الفرصة للفنانين المقيمين في دولة الإمارات لإطلاق العنان لمهاراتهم وموهبتهم الفنية في القصر يومي الجمعة والاثنين المقبلين، 25 و28 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع «غاليري لابارول».

وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز المشهد الفني والثقافي وتنمية المواهب المحلية والحفاظ عليها، من خلال تشجيع الفنانين الصاعدين على المشاركة في ورشة عمل لمدة ساعتين، والمساهمة في ابتكار روائع «قصر الوطن» الخاصة بهم. وسيستخدم المشاركون، تحت إشراف «غاليري لابارول»، ألوانهم وأدواتهم لاستلهام أعمالهم من روائع الفن العربي التقليدي والأنماط الهندسية الإسلامية الموجودة في القصر، وعكس رؤيتهم الفنية الشخصية لأسطورته المعمارية.

وستكون هذه الجلسات مفتوحة لعشاق الفن على اختلاف مستوياتهم وأعمارهم، من 14 سنة وما فوق. وتشمل الحزمة رسوم الدخول، والهدايا التذكارية لتصاميم القصر، وورشة رسم لمدة ساعتين، إضافة إلى الاستمتاع بفقرات ترفيهية مسائية رائعة، وعروض الضوء والصوت المبهرة.ويتضمن برنامج يوم الجمعة جولة خاصة في القصر وأروقته.

وتعد التجربة الساحرة في «قصر الوطن» فريدة من نوعها للزوار من مختلف الأعمار، حيث يكتشفون المزيد مع كل زيارة يقومون بها إلى هذا الصرح الزاخر بالتحف المعمارية والفنية، وبإرث تاريخي ملفت.

قصر الحصن
أبوظبي
آخر الأخبار
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©