اللص الفاشل.. احترقت السيارة منه أثناء السرقة فطالبه المالك بالتعويض

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حاول اللص سرقة إحدى السيارات والفرار بها، إلا أن السيارة احترقت أثناء السرقة وتم إتلافها بشكل كامل، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه وتقديمه للمحاكمة التي قضت بإدانة المتهم، وهو ما دفع مالك السيارة المدعي إلى رفع دعوى قضائية على السارق المدعى عليه، يطالبه فيها بإلزامه بالتعويض بمبلغ وقدرة (200,000) درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وأفاد المدعي بأن المركبة قد تم حرقها وقت السرقة من قبل المدعى عليه وأنها قد أتلفت تماماً وتم بيعها على السكراب.

وقضت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدرة (100,000) درهم، وأكدت في حيثيات حكمها أن خطأ المدعى عليه ثابت، وهو قيامه بسرقة المركبة موضوع الدعوى، وكان المدعي قرر بأن المركبة قد تم إحراقها مما أدى إلى إتلافها بالكامل وقدم صورة من إفادة تتضمن إتلاف وحرق المركبة موضع الدعوى، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المركبة قد تضررت نتيجة ما اقترفه المدعى عليه وأصبحت في حكم الهلاك بعد تعرضها للسرقة.

وكان المدعي قدم ثلاثة عروض أسعار للمركبة موضوع السرقة، وكانت المحكمة ترى في عرض السعر الأقل المقدم من المدعي والبالغ قدرة (64,000) درهم كافياً لتقدير قيمة المركبة السوقية بعد إتلافها، والذي لم يتم الطعن عليه من قبل المدعى عليه، وبالتالي تكون ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بالمبلغ سالف البيان كقيمة للمركبة وتعويض مادي عنها، لا سيما وأن المدعى عليه لم يحضر رغم إعلانه قانوناً ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المطالب به، الأمر الذي يتعين على المحكمة القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 64,000 درهم قيمة المركبة السوقية وقت الحادث.

لما كان ذلك وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر أدبي تمثل في إحساس المدعي بآلام نفسيه ألمت به وحرمانه من الانتفاع بالمركبة نتيجة فعل المدعى عليه، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الأدبي المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 36,000 درهم كتعويض جابر لكافة الأضرار التي ألمت به.