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محمد بن زايد يؤكد أهمية «إكسبو» في التعريف بحضارات الشعوب
محمد بن زايد
24 مارس 2022 11:57

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من المسؤولين ومفوضي الأجنحة المشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي». وتبادل سموه والضيوف خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر الأحاديث الودية حول أهمية مشاركات بلدانهم في هذه الدورة الاستثنائية لمعرض إكسبو التي استضافتها الدولة، متمنياً لهم التوفيق في مشاركاتهم الحالية والمقبلة في التعريف بثقافات شعوبهم وحضارات بلدانهم وتعزيز شراكاتها وتعاونها مع دول العالم لما فيه الخير للجميع.
من جانبهم، أعرب الوفد عن سعادتهم بلقاء سموه وجزيل شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات لما حظي به المشاركون والعارضون في «إكسبو 2020» من دعم وخدمات وتسهيلات على مدى ستة أشهر من فعاليات المعرض أسهمت في نجاح مشاركاتهم وتحقيق أهدافهم.

إكسبو 2020 دبي
دبي
محمد بن زايد
قصر البحر
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