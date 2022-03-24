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محمد بن راشد: نبارك للإمارات نجاحها في تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية ببراكة
محمد بن راشد: نبارك للإمارات نجاحها في تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية ببراكة
24 مارس 2022 10:42

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، للإمارات نجاحها في تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة في أبوظبي.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر: "نبارك لدولة الإمارات نجاحها في تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة في أبوظبي .. أبارك لجميع العاملين وأبارك لـ 1800 من أبناء الوطن من المهندسين والمشغلين والمختصين .. أبارك لأخي محمد بن زايد الإنجاز الوطني التاريخي ..".

وأضاف سموه: "70٪ من المواطنين العاملين في محطات الطاقة النووية تحت سن 35 سنة . نحن دولة شابة . تراهن على شبابها .. ويراهن شبابها على إيصالها لآفاق تاريخية غير مسبوقة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
براكة
أبوظبي
محمد بن راشد
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