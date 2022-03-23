تخريج دفعة جديدة من طلبة الشهادة المهنية في إدارة الوثائق

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت جامعة السوربون أبوظبي والأرشيف والمكتبة الوطنية بتخريج الدفعة السابعة من طلبة الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، وذلك بمقر جامعة السوربون أبوظبي.

وضمت الدفعة السابعة خريجين وخريجات يعملون في مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية، كوزارة الدفاع ومكتب أبوظبي التنفيذي وشركة نواه للطاقة وبلدية الفجيرة والأرشيف والمكتبة الوطنية. كما حضر حفل التخريج كل من البروفيسورة سيلفيا سيرانو مديرة جامعة السوربون أبوظبي، وعبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف الوطني بالإنابة، والدكتور يان روديير رئيس قسم التاريخ في جامعة السوربون أبوظبي، وحمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات، إضافة لعدد كبير من الموظفين والمسؤولين. افتتح حفل تخريج الدفعة السابعة من طلبة الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، بكلمة عبد الله ماجد آل علي.