البابا فرنسيس يثني على جهود الإمارات بالتسامح والتعايش

الفاتيكان (وام)

أكد قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية أن الفاتيكان تجمعه أواصر قوية وعميقة مع دولة الإمارات والتي تزداد بشكل متواصل خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات لا سيما على صعيد ترسيخ الحوار بين أتباع الأديان والعمل من أجل تعزيز السلم ونشر السلام بين جميع البشر. وأثنى قداسته على أهم المشروعات التي تعمل عليها دولة الإمارات لتعزيز أسس التسامح والتعايش وعلى رأسها مشروع بيت العائلة الإبراهيمية.

جاء ذلك لدى استقبال قداسته ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية الذي نقل خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لقداسة البابا فرنسيس وتمنيات سموهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

علاقات

من جانبه حمل قداسة البابا فرنسيس السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا المزيد من التطور والنماء. وأكد السويدي خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية والتعاون المتبادل المستمر بين دولة الإمارات والفاتيكان لتعزيز وإرساء قيم التسامح والسلام وترسيخ الحوار بين الأديان والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والأخوة بين جميع البشر، مشيرا في الوقت نفسه إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الفاتيكان انطلاقا من نهجها القائم على نشر وترسيخ قيم التعايش المشترك.