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حاكم رأس الخيمة: الأمن الغذائي من ركائز المستقبل
سعود القاسمي ومحمد بن سعود خلال استقبال مريم المهيري (وام)
24 مارس 2022 00:58

رأس الخيمة (وام) 

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية وضمان استدامتها والحد من تداعيات التغير المناخي، أولويات لتحقيق التنمية المستدامة ومن أهم دعائم مواصلة مسيرتنا التنموية الشاملة. وشدد على أنها ركائز رئيسة في صناعة مستقبل أفضل وأكثر استدامة لأبناء الوطن وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. جاء ذلك خلال استقبال سموه بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة والوفد المرافق لها. اطلع سموه خلال اللقاء على خطط وبرامج وزارة التغير المناخي والبيئة، الهادفة إلى حماية البيئة الوطنية والمحافظة على مواردها وتنميتها، وتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامته والحد من تداعيات التغير المناخي، بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية في الدولة. وأشاد سموه بجهود الوزارة مؤكدا أهمية الارتقاء بمساهمة قطاعات البيئة والثروات الزراعية، والعمل على سلامة النظم الحيوية والطبيعية، ووضع التشريعات والسياسات والبرامج الاستراتيجية للتخفيف من ظاهرة التغير المناخي في الدولة.

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