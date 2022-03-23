مستشار حاكم رأس الخيمة يلتقي سفير كوسوفو

رأس الخيمة (وام)

استقبل معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مجلسه في سيح البريرات صباح أمس، الدكتور جابر حميتي سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة. تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وكوسوفو وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما. وأكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي أن العلاقات بين الإمارات وكوسوفو تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من النماء والرخاء.

وأشار الشيخ عبدالملك القاسمي إلى الدور الرائد للمؤسس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنات الأولى للتعاون والصداقة بين البلدين الصديقين. من جانبه، أكد سفير كوسوفو لدى الدولة حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى فرص التعاون الواعدة بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية والمستقبلية التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة.