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مكتوم بن محمد يؤكد عمق العلاقات مع اليونان
مكتوم بن محمد خلال استقباله باناجيوتيس بيكرامينوس بحضور منصور بن محمد (وام)
24 مارس 2022 00:58

دبي (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، معالي باناجيوتيس بيكرامينوس، نائب رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة، الذي يزور الدولة حالياً للمشاركة في احتفالات بلاده بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي».
وخلال اللقاء، الذي جرى في مبنى القادة بإكسبو، رحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة نائب رئيس الوزراء اليوناني والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية التي طالما جمعت بين البلدين، وما تشمله من روابط تعاون وثيقة، منوهاً بحرص دولة الإمارات على توطيد تلك الروابط، واكتشاف مسارات جديدة يمكن من خلالها النهوض بها إلى آفاق أرحب لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يخدم الأهداف التنموية للجانبين، ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.
حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، وسليمان المزروعي سفير الدولة لدى جمهورية اليونان.

رؤى
من جانبه، أكد معالي باناجيوتيس بيكرامينوس اعتزاز بلاده بالشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات، والتي طالما قامت على توافق الرؤى حول أهمية نشر مقومات السلام والازدهار في المنطقة، منوهاً بتطور العلاقات الثنائية خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي، وثقته أنها ستشهد مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، كما تطرق النقاش إلى مشاركة اليونان في معرض إكسبو 2020 دبي، والأهداف المهمة الساعي إلى تحقيقها تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، حيث أعرب معالي نائب رئيس الوزراء اليوناني عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقف وراء التنظيم المُحكم لهذه الدورة من الحدث العالمي العريق مع كونها الأكبر في تاريخه.

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