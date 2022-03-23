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محمد الشرقي يؤكد على رعاية الموهوبين
محمد بن حمد مستقبلا الطالبة شيخة الكندي (وام)
24 مارس 2022 00:57

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الطالبة شيخة خميس الكندي، بمناسبة فوزها بالمركز الأول على مستوى مدارس الدولة في مسابقة تحدي المبتكرون الصغار، في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2022. 
وهنّأ سمو ولي عهد الفجيرة الطالبة شيخة الكندي على الفوز، مؤكّداً على دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، 
للموهوبين والمبتكرين من أبناء الفجيرة، وتوجيهات سموه برعاية مشاريعهم المبتكرة واستثمار كفاءاتهم في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز توجهات الدولة في مجال الابتكار والعلوم. وعبّرت الطالبة شيخة الكندي عن شكرها وامتنانها لسمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، ودعم سموه الدائم للطلبة والشباب وتشجيعهم نحو إنجاز المزيد من المراكز المتقدمة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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