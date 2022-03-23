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الإمارات
سفير الدولة لدى بنما يقدم أوراق اعتماده
سفير الدولة لدى بنما يقدم أوراق اعتماده
24 مارس 2022 00:56

بنما (وام) 

قدم سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا نسخة من أوراق اعتماده إلى ماريا إليدا جوردون نائبة وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما سفيرا غير مقيم لدولة الإمارات ومفوضا فوق العادة لدى بنما. وتمنت جوردون خلال حفل تقديم أوراق الاعتماد الذي تم عبر الاتصال المرئي لسعادة السفير العويس التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنما وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. 
من جهته، أعرب السفير سالم العويس عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى بنما وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. وجرى استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وبنما وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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