تعاون بين «وام» ووكالة الأنباء الوطنية في أوزبكستان

دبي (وام)

وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء الوطنية في أوزبكستان بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التبادل الإخباري وتنفيذ برامج تدريب للعاملين بهدف تعزيز خبراتهم وصقل مهاراتهم إلى جانب تبادل الزيارات بين الطرفين. يأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص وكالة أنباء الإمارات «وام» على ترسيخ نموذج متطور للتعاون والشراكة مع مختلف وسائل الإعلام العالمية، خاصة مع تنظيم الكونجرس العالمي للإعلام في أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.

وقع الاتفاقية محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» وأبدوسيد كوشيموف مدير عام وكالة الأنباء الوطنية في أوزبكستان، وذلك في مكتب «وام» بدبي وبحضور بيكزود شكوروف كبير المتخصصين في أمانة السياحة والثقافة والاتصال الجماهيري بمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان ومسؤولين من الجانبين.

ورحب الريسي بزيارة وفد وكالة الأنباء الوطنية الأوزبكية مؤكدا على علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف القطاعات ومنها قطاع الإعلام الذي يشكل نواة لإبراز مسارات التنمية وحجم الإنجازات في كلا البلدين.

علاقات

أكد محمد جلال الريسي أن وكالة أنباء الإمارات حريصة على تعزيز جهودها لبناء شبكة من علاقات التعاون والشراكة مع وسائل الإعلام العالمية خاصة مع تنظيم الكونجرس العالمي للإعلام خلال شهر نوفمبر المقبل في أبوظبي والذي يشكل منصة مهمة لتعزيز الترابط بين مختلف الجهات والهيئات والشركات العاملة في قطاع الإعلام على مختلف الأصعدة سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية. وأعرب عن تطلعه لمشاركة وكالة الأنباء الوطنية الأوزبكية ومختلف المؤسسات الإعلامية في أوزبكستان في الكونجرس العالمي للإعلام والعمل معا من أجل استشراف مستقبل متطور ومستدام لقطاع الإعلام في المنطقة والعالم يشكل رافدا مهما لجهود التنمية والتطور في الدول كافة.