اليوم 07:56
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
تفاهم بين «حمدان بن راشد الطبية» و«محمد بن راشد للطب»
تفاهم بين «حمدان بن راشد الطبية» و«محمد بن راشد للطب»
24 مارس 2022 00:56

دبي (وام) 

وقعت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تهدف إلى دعم وتعزيز جهود الجائزة في الارتقاء بالقطاع الصحي والبحث العلمي داخل الدولة. وقع المذكرة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية والدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية 
وأكد عبد الله بن سوقات أهمية توقيع المذكرة، مشيراً إلى أن الجانبين سيتعاونان في العديد من الفعاليات العلمية المميزة مؤكداً حرص الجائزة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بالارتقاء بالبحث العلمي والنهوض بالقطاع الصحي داخل الدولة وذلك تحقيقاً لرؤية مؤسس الجائزة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. من جانبه أشار الدكتور عامر أحمد شريف إلى ما ستحققه المذكرة من تضافر وتعزيز جهود التعاون بين الجانبين في سبيل الارتقاء بمستوى الصحة والبحث العلمي في دولة الإمارات معرباً عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون بين الجهتين لتحقيق أهداف أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 الرامية إلى توظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار الحلول للتحديات المستقبلية.

آخر الأخبار
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
الرياضي
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©