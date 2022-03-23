تفاهم بين «حمدان بن راشد الطبية» و«محمد بن راشد للطب»

دبي (وام)

وقعت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تهدف إلى دعم وتعزيز جهود الجائزة في الارتقاء بالقطاع الصحي والبحث العلمي داخل الدولة. وقع المذكرة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية والدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

وأكد عبد الله بن سوقات أهمية توقيع المذكرة، مشيراً إلى أن الجانبين سيتعاونان في العديد من الفعاليات العلمية المميزة مؤكداً حرص الجائزة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بالارتقاء بالبحث العلمي والنهوض بالقطاع الصحي داخل الدولة وذلك تحقيقاً لرؤية مؤسس الجائزة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. من جانبه أشار الدكتور عامر أحمد شريف إلى ما ستحققه المذكرة من تضافر وتعزيز جهود التعاون بين الجانبين في سبيل الارتقاء بمستوى الصحة والبحث العلمي في دولة الإمارات معرباً عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون بين الجهتين لتحقيق أهداف أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 الرامية إلى توظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار الحلول للتحديات المستقبلية.