تعاون بحثي بين جامعة خليفة و«ضمان» في مجال الرعاية الصحية

أبوظبي (وام)

وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» لإيجاد فرص للتعاون واسع النطاق في المجالات البحثية والأكاديمية المتعلقة بالرعاية الصحية. وقع المذكرة الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وحمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» في أبوظبي. ويبحث الشريكان بموجب مذكرة التفاهم تنظيم برامج تدريب لطلبة جامعة خليفة، بالإضافة إلى التعاون البحثي في الخدمات الصحية، كما ستدعم جامعة خليفة «ضمان» بوصفها مؤسسة مختصة في مجالات جودة الرعاية الصحية، وذلك من خلال مركز دعم استقصاء البيانات والبحوث في جامعة خليفة ومراكز وأقسام أخرى.

وأكد الدكتور عارف سلطان الحمادي أهمية هذه الشراكة مع «ضمان»، منوهاً بحرص جامعة خليفة من خلال جهودها البحثية على دعم «ضمان» في مجال تعزيز جودة الرعاية الصحية وتقليل التكاليف والحصول عليها، من خلال مركز استقصاء البيانات والبحوث في الجامعة، مرحباً بفريق «ضمان» في القسم الخاص بعلم الأوبئة والصحة العامة، حيث يدل التعاون الوثيق بين الجامعة الأعلى تصنيفاً في الدولة وشركة تأمين صحي ذات سمعة مرموقة على المشاركة الفاعلة لمختلف المؤسسات لتطوير منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

من جانبه، أكد حمد عبدالله المحياس حرص ضمان، كمؤسسة تتمتع بقيادة إماراتية وشريك معتمد للقطاع الحكومي، على الاستثمار في الأجيال القادمة من ذوي المواهب المحلية، لذلك يعتبر توقيع مذكرة التفاهم دليلاً واضحاً على دعمنا الراسخ للمبادرات البحثية والتعليمية في جميع أنحاء الدولة.