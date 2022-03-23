10 آلاف منحة للمواطنات في كلية فاطمة للعلوم الصحية

أبوظبي (وام)

وقع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية اتفاقية لتقديم 10 آلاف منحة خلال خمس سنوات للمواطنات، لدراسة بكالوريوس التمريض، وطب الطوارئ، والدبلوم العالي ودبلوم المساعد الصحي، في كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ووقعها الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وغنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وقال الدكتور الشامسي، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة ومشروعات الخمسين، وتسهم في تأهيل كوادر مواطنة في مجال التمريض بما يساهم في زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الصحي بالدولة. وبين أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، تتولى مهام الإشراف الدائم على تنفيذ وتطبيق بنود هذه الاتفاقية التي تشكل أهمية كبيرة لصناعة الكوادر الوطنية الماهرة في التخصصات الصحية المشار إليها، باعتبارها من أهم مجالات العمل في القطاع الصحي.

ارتقاء

أكد غنام المزروعي أن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص «نافس» يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة ويسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة. ولفت إلى أن «نافس» الذي يعد أولوية بالنسبة للقيادة الرشيدة، يوفر مزايا مالية وغير مالية عديدة وتسهيلات تسهم في تطوير المهارات اللازمة لمساعدة الكوادر الإماراتية في مباشرة مسيرتها المهنية في القطاع الخاص وتحقيق النجاح المهني الذي تتطلع إليه«. وأشار الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى أن معاهد وكليات وأكاديميات»أبوظبي التقني» التي خرجت مواطنين متخصصين، استطاعت أن تساهم بشكل فاعل في زيادة نسب التوطين في مؤسسات القطاع الخاص التي فتحت أبوابها للخريجين الجدد من المواهب المواطنة، واستفادت من طاقاتهم وإمكانياتهم، لتزيد بذلك نسبة مشاركة القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص، وتعزز مساهمتها في تطوير سوق العمل ورفدها بأفضل الكفاءات المواطنة.