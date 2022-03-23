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بلدية أبوظبي تعزز تبادل الخبرات بين الموظفين
بلدية أبوظبي تعزز تبادل الخبرات بين الموظفين
24 مارس 2022 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

تعزيزاً لسبل التواصل بين الموظفين، وإثراءً للمعرفة ونشر ثقافة تبادل الخبرات، أطلقت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، سلسلة الحلقات المعرفية التي يتم تنظيمها في «قاعة الابتكار» في المبنى الرئيس للبلدية، من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، بالتعاون مع مختلف قطاعات البلدية. وتهدف الحلقات المعرفية الحوارية إلى تشجيع القيادات وأصحاب الكفاءات والخبرات من موظفي البلدية على مشاركة ونقل خبراتهم ومعــارفهم واستثمارها في رفع مستوى النضج لدى باقي الموظفين، بالشكل الذي يعزز الارتقاء المستمر بالأداء، ويدعم رؤية البلدية في تكامل الأدوار وتبادل المعارف التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي. وضمن هذا الإطار، نظم قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في «قاعة الابتكار» حلقة معرفية بعنوان (التواجد البلدي)، والتي استهدفت موظفي البلدية وحضرها مجموعة من الموظفين في القاعة وعشرات الموظفين عن بعد، وتم خلالها تناول العرض التقديمي للتواجد البلدي، حيث تم التعريف بالإطار العام للمدينة النموذجية، والرقابة الموحّدة وحوكمة الأداء، كما تم التطرق إلى مشاريع البنية التحتية، ومناقشة المقترحات التطويرية لأراضي خدمة المجتمع.
كما نظم قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، بالتعاون مع قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، حلقة بعنوان (المدن الذكية)، حضرها في «قاعة الابتكار» 10 موظفين متخصصين في الهندسة وعشرات الموظفين عن بعد، والتي تم خلالها استعراض مبادرات البنية التحتية الذكية، وبرامج تدريب الموظفين، والتعريف بنظام الإضاءة الذكية في أبوظبي، ومواقع المشروع التجريبي لأعمدة إنارة الشوارع الذكية، بالإضافة إلى مناقشة مبادرة أعمدة إنارة الشوارع الذكية.

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