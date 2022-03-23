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انطلاق المنتدى الدولي الثاني للتنمية والابتكارات
انطلاق المنتدى الدولي الثاني للتنمية والابتكارات
24 مارس 2022 00:56

الشارقة (الاتحاد) 

نظمت كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، المنتدى الدولي الثاني للتنمية والابتكارات المستدامة والذي جاء هذا العام تحت شعار: «الحياد الصفري المناخي: الاستدامة والاقتصاد الدائري والعمل المناخي» بالتعاون مع كليتي الهندسة والفنون الجميلة والتصميم، كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين في «مسابقة التنمية المستدامة للشباب»، بمجموع جوائز قيمتها 25 ألف درهم مقدمة من شركة بيئة الشارقة، وذلك بقاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية في جامعة الشارقة.
وأكد حميد مجول النعيمي مدير الجامعة إحراز جامعة الشارقة تقدمًا كبيرًا في تعزيز الاستدامة لدى أسرة جامعة الشارقة والمجتمع ككل من خلال تقديم العديد من ورش العمل والندوات عبر الإنترنت حول الاستدامة والتي تقدم حلولًا للعديد من التحديات التي يواجهها المجتمع من خلال البحوث التطبيقية التي يقوم بإجرائها أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، مما أهَّل الجامعة لتحتل المركز الأول على مستوى الدولة للعام الخامس على التوالي طبقا لتصنيف (يو اي جرين متريك) والذي يعمل على تصنيف وتقييم الجامعات على مستوى العالم في مجالات التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة.
وأضاف أن جامعة الشارقة تعتمد على أن الاستدامة يجب أن تبدأ من الجامعات لذلك تعمل على غرس ثقافة الاستدامة لدى طلبتها وأعضاء أسرتها تحقيقا لرؤية الدولة في تأهيل بيئة مستدامة بهدف الحفاظ على نظام بيئي متوازن على الكوكب.

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