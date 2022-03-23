الجامعة القاسمية تعقد مؤتمرها الدولي الأول

لمياء الهرمودي (الشارقة)

عقدت الجامعة القاسمية مؤتمرها الدوليّ الأوّل للمخطوطات، بعنوان: «رقمنة المخطوطات الأصليّة: الواقع والمأمول»، امس الأول بمقر الجامعة، تحت رعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة.

وحضر المؤتمر جمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية والأستاذ الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وبمشاركة 194 باحثا وخبيرا في مجال المخطوطات يمثّلون إحدى وثلاثين دولة عربية وأجنبية.

ورفع الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة على رعايته الكريمة للمؤتمر، كما توجه بالشكر لرئيس الجامعة القاسمية على توجيهاته السديدة نحو تطوير الجامعة.

وأشار إلى أن المخطوط جزء أساسي من تراث الأمة وتاريخها، لذا وجب توثيقه والاهتمام به وصيانته، ومن هنا حرصت الجامعة القاسمية على العناية بالمخطوط والعمل على حفظه وتحقيقه من خلال دار المخطوطات الإسلامية التي يعنى بها حاكم الشارقة ويهديها المخطوطات الأصلية التي بلغت إلى الآن ما يقارب ألفي مخطوط لتصبح الدار تحفة معمارية تزخر بأنفس المخطوطات وأندرها.

وأكد أن هذا المؤتمر جاء ليلامس طموحات المشتغلين بالمخطوط في ظل ما تتعرض له من ظروف قاهرة وعوامل تؤدي إلى فقدانه وطمس ما به، لافتا إلى أن الاتجاهات الحديثة تشمل رقمنة المخطوطات الأصلية وجعلها متاحة إلكترونيا ليتيسر سبيل حفظ تلك المخطوطات وتبادلها.