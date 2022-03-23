15 منتدى عالمياً تشكل مستقبل عقد حكومي جديد عبر القمة العالمية للحكومات 2022

دبي (الاتحاد)

تنظم القمة العالمية للحكومات 2022، التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، يومي 29 و30 مارس الحالي، 15 منتدى عالمياً بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، والمؤسسات المجتمعية التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن إطلاق القمة هذه المنتديات العالمية ضمن فعالياتها الرئيسية، يعكس توجهاتها لتصميم وتحديد أهم التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية، وسعيها لتعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط استباقية ترتقي بجاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.

وقال محمد القرقاوي: إن القمة العالمية للحكومات تمكنت من تطوير أنموذج مبتكر لتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، ركيزته الإنسان ودعائمه استشراف المستقبل والاستباقية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في بناء الجيل الجديد لحكومات المستقبل، القادرة على ابتكار الحلول والأدوات الكفيلة بتحقيق الاستجابة السريعة للمتغيرات، والتغلب على التحديات والتأقلم مع العوامل الطارئة غير المتوقعة.

محمد القرقاوي

وأضاف أن القمة تستضيف 15 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في أكثر القطاعات المرتبطة بحياة الإنسان، ما يجعلها ملتقى شاملاً تركز عليه أجندة الحكومات والمنظمات العالمية من أجل استشراف المستقبل، وتطوير الحلول العلمية والعملية في المجالات التنموية كافة.

وتابع رئيس القمة العالمية للحكومات أن القمة تمكّنت من تعزيز موقعها منصة عالمية لتعزيز وبناء الشراكات الهادفة، وتحفيز التكامل العالمي لتطوير العمل الحكومي على أسس مستقبلية، بالشراكة مع المنظمات الدولية الكبرى، لتصبح مع استكمال عقدها الأول قمة حكومات العقد المقبل، التي نستشرف من خلالها التوجهات المستقبلية لـ10 سنوات من التنمية والتطوير.

ويعكس تنظيم المنتديات دور القمة وريادتها كمنصة عالمية متفردة لصياغة مستقبل الحكومات، ويجسد دورها في ابتكار حلول لمواجهة التحديات المستقبلية، في تجمع عالمي هو الأبرز والأهم في أجندة صناع القرار في أكثر من 190 دولة، ومنصة جامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، تستضيف في دورتها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء ومستشرفي المستقبل وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.

وتنظم القمة العالمية للحكومات للمرة الأولى «منتدى الميتافيرس العالمي»، الذي سيصبح واحداً من أهم الأسواق العالمية في المستقبل القريب، وتبحث عالم الإنترنت التالي Web 3.0، إلى جانب «منتدى الأصول المشفرة العالمي» الذي يواكب النمو الكبير لهذا القطاع خلال السنوات الماضية، وما أحدثه من تغيير جذري في التعاملات المالية، و«منتدى الأمن السيبراني في قطاع الطيران» لاستشراف مستقبل الطيران الآمن والمعزز رقمياً، كما تبحث القمة مستقبل الاستثمار في قمة «إنفستوبيا» للاستثمار، وتستضيف «الاجتماع العربي الأول للقيادات الشابة» بهدف استكشاف آفاق المستقبل، و«منتدى الإدارة الحكومية العربية».

وتنظم القمة بالشراكة مع المنظمات العالمية، مجموعة منتديات تجمع أبرز العقول في العالم لبحث القطاعات الحيوية ووضع الأفكار والرؤى لمستقبل جديد، ومن أهمها: «التجمع السنوي لأهم 100 شخصية ضمن قائمة TIME 100» و«منتدى فوربس Under 30 30».

كما تواصل القمة عقد المنتديات الرئيسية التي تشكل محاور للمستقبل، من أهمها: منتدى التغيّر المناخي، ومنتدى الطاقة العالمي، ومنتدى الصحة العالمي، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، ومنتدى المرأة في الحكومة، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى التوازن بين الجنسين.