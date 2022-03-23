برعاية منصور بن زايد.. «العربي للقيادات الشابة» ينطلق الاثنين المقبل

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، تنطلق صباح الاثنين الموافق 28 مارس وضمن أعمال القمة العالمية للحكومات فعاليات «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» الذي ينظمه مركز الشباب العربي بدعم من جامعة الدولة العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة وزراء الشباب العرب وقادة العمل الشبابي والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بتمكين الشباب، وذلك لبحث آفاق تطوير العمل الشبابي العربي المشترك وتطوير سياساته واستراتيجياته ومبادراته وبرامجه بالاستناد إلى أفكار الشباب ورؤاهم وتطلعاتهم نحو المستقبل.

وتستضيف أعمال الاجتماع العربي للقيادات الشابة أيضاً قيادات وخبراء وشخصيات من المنظمات الدولية والعربية المعنية بالعمل الشبابي، فيما تقدم الكلمة الافتتاحية للاجتماع جامعة الدول العربية التي تدعم فعاليات الاجتماع الأول من نوعه وتشكل المظلة الدائمة للفعاليات المعنية بتمكين الشباب العربي، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويشارك في الاجتماع العربي للقيادات الشابة مجموعة من وزراء الشباب العرب وقيادات العديد من المؤسسات المعنية بالعمل الشبابي العربي ويلقي الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ورئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ونائب رئيس مركز الشباب العربي، كلمة في الحلقة الوزارية تسلط الضوء على أبرز المبادرات والخطوات الممكّنة للشباب العربي.

إلى ذلك، يشهد الاجتماع العربي للقيادات الشابة عرض مخرجات «الدراسة المعيارية لأفضل السياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية»، والذي يعرض معايير واضحة لما يمكن أن يُعدَّ سياسة وطنية رائدة في قطاع الشباب وتحديد الأفضل منها عالمياً وعربياً بهدف تعلُّم الدروس ونقل المعرفة.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، والتي تلقي كلمة رئيسية خلال فعاليات الاجتماع: «هناك دائماً حاجة لتعزيز العمل العربي المشترك في قطاع الشباب من أجل تنسيق المبادرات والبرامج والمشاريع الشبابية العربية بحيث تتكامل فيما بينها وتعود بأكبر قدر ممكن من المنافع على الشباب العربي بمختلف فئاته وتخصصاته. وفي هذا السياق، يأتي انعقاد الاجتماع العربي للقيادات الشابة الأول من نوعه بمشاركة عربية رفيعة على المستوى الوزاري ليدعم تطوير السياسات الشبابية العربية وينسج شبكة تعاون عربي مشترك من أجل إشراك الشباب بشكل أكبر في مسارات التنمية وتحقيق مستهدفات المستقبل التي تتطلع إليها بلادنا العربية في رؤاها الاستراتيجية للعقود المقبلة».

بدوره أكد سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب والرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي، أن المركز ينظم الدورة التأسيسية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة ليشكل منصة دورية لتلاقي قيادات العمل الشبابي العربي وصناع القرار مع مجموعات شبابية عربية من مختلف التخصصات للتعرف عن قرب على نقاط القوة التي يمتلكها الشباب وفرص التحسين المتاحة أمام مؤسسات العمل الشبابي العربي.