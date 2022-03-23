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ضاحي خلفان يحذر من أساليب عصابات المخدرات
ضاحي خلفان يحذر من أساليب عصابات المخدرات
24 مارس 2022 00:56

أبوظبي (وام) 

حذر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة من خطورة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العصابات الإجرامية ومروجي المخدرات والمؤثرات العقلية. وقال معاليه إن تلك العصابات تستهدف شريحة مهمة في مجتمعنا وهم الشباب، مؤكدا ضرورة تضافر جهود جميع الشركاء والمسؤولين، والجهات المعنية للوقوف صفاً واحداً في وجه تلك العصابات المجرمة، وحماية أبناء الوطن من كل المحاولات الإجرامية التي تستهدفهم. وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، كشريك استراتيجي لمجلس مكافحة المخدرات، ومساهمتها في تنظيم دورات تدريبية لتأهيل رجال الأمن على التصدي للجرائم السيبرانية المستحدثة، واستغلال التقنيات الحديثة ووسائل التواصل في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. 
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الثالث للعام الجاري 2022 والذي عقد عن بعد اليوم، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

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