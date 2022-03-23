800 وجبة إفطار صائم للصيادين في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أعلنت جمعية الصيادين بأم القيوين بالتعاون مع مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، عن توفير 800 وجبة إفطار صائم يومياً خلال شهر رمضان، مخصصة للبحارة العاملين على قوارب الصيد في ميناء الميدان بالإمارة.

وقال جاسم حميد غانم، رئيس جمعية أم القيوين للصيادين: إن مثل هذه المبادرات الخيرية تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتشعر المقيمين بأنهم يعيشون في وطن يسوده التسامح والمحبة والإخاء، مثمناً جهود مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وتعاونها الدائم في دعم مبادرات الجمعية.

وأضاف: إن الجمعية ستقوم بتوزيع الوجبات خلال شهر رمضان، على العمال البحارة من مختلف الجنسيات في ميناء الميدان بأم القيوين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس «كوفيد 19» والحفاظ على سلامة الجميع، لافتاً إلى إن مجلس إدارة الجمعية يبذل جهوداً من أجل خدمة الصيادين المواطنين والبحارة، لمساعدتهم على تذليل صعاب المهنة، وتخفيف من الأعباء التي يتحملونها.