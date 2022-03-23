حصالات الشارقة الخيرية تعلن الاستعداد لمتبرعي شهر رمضان

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعلن علي محمد الراشدي رئيس قطاع الموارد والاستثمار بجمعية الشارقة الخيرية، عن انتهاء ترتيبات آلية العمل المقرر القيام بها خلال شهر رمضان المقبل في خطوة تؤكد السعي الدؤوب من قبل إدارات الجمعية لتحقيق أهدافها خلال حملتها الرمضانية والمحدد لها 120 مليون درهم.

وأكد أنه تم تخصيص نحو 352 حصالة لوضعها في المساجد والمواقع العامة خلال شهر رمضان المبارك، من إجمالي 10,782 حصالة على مدار العام، متنوعة الأحجام ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم لتغطية كافة المواقع التي تتواجد بها الجمعية ولتتناسب مع مختلف فئات المجتمع، كما تم اختيار 150 متطوعاً للإشراف على جمع التبرعات الخاصة بحصالات صلوات الجمعة والقيام والتهجد وعيد الفطر السعيد، في مقابل 46 من محصلي الكوبونات الإلكترونية.

وبين أنه تم اختيار المتطوعين المعروف عنهم الاجتهاد والمصداقية والأمانة، كما تم توفير حافلات لنقل متطوعي الحصالات من مقر الجمعية إلى مواقعهم ذهابا وإيابا لتسهيل عملية التنقل.

وأشار إلى أن إدارة جمع التبرعات لديها 209 أجهزة تبرع يدوي، للتبرعات المختلفة المخصصة حيث يمكن للمتبرع اختيار ما تطيب نفسه بوضع قيمة تبرعه بداخله، فيما توفر الجمعية كبائن التبرع وطاولات تحصيل التبرع عبر الكوبون الإلكتروني بالمجمعات التجارية والمحال والجمعيات التعاونية ومراكز التسوق في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، موضحا بأن فكرة الكوبونات الإلكترونية تشهد تفاعلاً وتجاوباً كبيراً من قبل المتبرعين حيث ترتبط أنظمتها بشكل مباشر بالمقر الرئيسي للجمعية، فهي تعد من أكثر وسائل التبرع أماناً وأسهلها لما تختزله من وقت المتبرع والمحصل على حد سواء.

وفي ذات السياق فقد وفرت الجمعية 744 خزنة داخل المساجد لاستقبال تبرعات المصلين بالتعاون مع دائرة الشئون الإسلامية بالشارقة، كما قامت بوضع 135 حصالة بالإضافة إلى 102 جهاز تبرعات داخل عدد من الفنادق بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي ضمن مبادرة «إنماء الخير».

وأوضح رئيس قطاع الموارد والاستثمار بجمعية الشارقة الخيرية أنه بخلاف الحصالات والكوبونات تتواجد وسائل أخرى لاستقبال التبرعات منها تبرعات الموقع الإلكتروني والرسائل النصية والرابط الذكي والبطاقات الائتمانية والحسابات البنكية وكذلك التواصل عبر مركز الاتصال 80014.

التراويح

وفيما يخص حصالات صلوات الجمعة والتراويح والتهجد، فيتم تسليمها للمتطوعين واستلامهما منهم وفق إجراءات معينة، حيث يتم تسليم المتطوع حصالة مسماه برقم واسم المسجد خلال صلوات الجمعة وكذلك التراويح والتهجد في شهر رمضان، وتوفر الجمعية حافلات لنقل المتطوعين إلى مواقعهم ومع نهاية الصلوات يتم نقل المتطوعين مجدداً عبر الحافلات إلى الجمعية لتسليم الحصالة التي تعهد بها، ومن ثم القيام على عملية فتح وعد المبالغ عبر لجنة العدّ، وتدوين مبلغ كل حصالة على حده ومن ثم يحال إلى القسم المالي بالجمعية.