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توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة
توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة
24 مارس 2022 00:55

الشارقة (الاتحاد) 

عقد مجلس ضاحية الرحمانية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى الاجتماع الدوري برئاسة أحمد المطروشي رئيس المجلس وبحضور الأعضاء حيث استعرض رؤساء اللجان مستجدات سير العمل كل حسب اختصاصه والفعاليات المقترحة للفترة القادمة.
وأشار ماجد الشامسي نائب رئيس مجلس ضاحية الرحمانية إلى الصعوبة التي يواجهها أهالي الضاحية في نقل طلاب وطالبات ضاحية الرحمانية لمدارس بعيدة عن مناطق سكنهم حيث سيتم مخاطبة الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة من خلال طلب الاستعجال في إنشاء المدارس الحكومية لاستيعاب الطلاب أسوة بباقي المناطق في إمارة الشارقة.
كما تم استعراض برنامج الفعاليات في شهر رمضان المبارك والاستعدادات الجارية لتوزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة في الضاحية.

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