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«الشؤون الإسلامية» تشارك في مؤتمر «خدمات الحج» بجدة
«الشؤون الإسلامية» تشارك في مؤتمر «خدمات الحج» بجدة
24 مارس 2022 00:56

أبوظبي (وام)

شارك وفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة، في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «التحول نحو الابتكار» الذي نظمته وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن بمدينة جدة على مدى ثلاثة أيام. 
وأكد الدكتور الكعبي أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تأتي في إطار التعاون المشترك وتعزيز التواصل البناء بين البلدين الشقيقين لتحقيق الأهداف المشتركة وبحث الرؤى والمقترحات التي تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للضيوف وفق أسس حضارية مواكبة للتطور التقني الذكي ومتغيرات الحياة العصرية، بما يلبي طموحات قيادة البلدين ورؤيتهما في إحداث نقلة نوعية في منظومة الحج والعمرة.

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