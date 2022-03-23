افتتاح 7 مساجد جديدة بإمارة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة 7 مساجد جديدة في الإمارة، متنوعة في مساحاتها وطرزها المعمارية، وتتوزع المساجد الجديدة على مناطق مختلفة من مدن الإمارة، منها ثلاثة مساجد في مدينة الشارقة، ومسجدان بمنطقة الحمرية، ومسجدان بالمنطقة الوسطى، وذلك ضمن استعدادات الدائرة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتيسير وصول قاطني الإمارة إلى دور العبادة وأداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

في مدينة الشارقة، افتتحت الدائرة مسجد الأمين، الذي شيد وفق الطراز المعماري الحديث الممزوج بالطابع الإسلامي، في منطقة الرمثاء، بجوار معهد الشارقة للسياقة والتدريب، حيث يتسع لـ 300 مصلٍ، ويخدم جمهور وموظفي المعهد. شهد الافتتاح اللواء سيف الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية وعدد من مسؤولي الشؤون الإسلامية ومعهد السياقة. كما افتتحت مسجد سعد بن مالك في منطقة الرقيبة 7 بضاحية السيوح، والذي شيد وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، ويتسع لـ 450 مصلياً، منها 55 لمصلى النساء. وفي منطقة كشيشة 4 بضاحية الرحمانية، افتتحت الدائرة مسجد أبو سنان بن محصن، الذي يتسع لـ 550 مصلياً، منها 70 لمصلى النساء، وقد شيد المسجد على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث.

أما في منطقة الحمرية، فقد افتتحت مسجد العلامة محمد بن علي الشوكاني، بالحمرية شرق، حيث يتسع لـ 300 مصلٍ، منها 45 لمصلى النساء، بينما يقع مسجد أبوعامر الأشعري، بمنطقة الحمرية غرب، ويتسع لـ 250 مصلياً.

وفي المنطقة الوسطى افتتحت الدائرة بمنطقة الحصن 1 في مدينة الذيد، مسجد المروءة، الذي يتسع لـ 550 مصلياً، منها 70 لمصلى النساء، بينما يتسع مسجد عبدالله بن وهب بمنطقة البرير الجنوبي لـ 220 مصلياً، منها 30 لمصلى النساء، وقد شيد المسجدان وفق الطراز الإسلامي.

وأشاد عبدالله السبوسي بجهود جميع العاملين الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنجاز افتتاح المساجد قبل دخول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن هذه المساجد تأتي ضمن برنامج الدائرة لاستقبال شهر رمضان، حيث تم توجيه الاستشاريين والمقاولين للإسراع في الانتهاء من أعمال تشييد المساجد، لافتاً إلى أن الدائرة على وشك الانتهاء من المرحلة النهائية لاستكمال افتتاح بقية المساجد.