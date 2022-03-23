«دار البر» تُدشن مسجداً جديداً في عجمان

عجمان (الاتحاد)

دشنت جمعية دار البر مسجداً جديداً في عجمان، شُيد على نفقة أحد المُحسنين من أبناء الإمارات. حضر افتتاح مشروع مسجد شيخة خلفان الجلاف، رحمها الله، بمنطقة الروضة في عجمان، يوسف عبد الله اليتيم، مُساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والخدمات المُجتمعية في «دار البر»، بجانب حشد من مسؤولي الجمعية ومُمثلي مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان وعدد من المعنيين. وأوضح يوسف اليتيم أن المسجد يمتد على مساحة بناء تبلغ 4843 قدماً مربعاً، في حين تُقدر سعة المسجد بـ 450 مصلياً، بينما يستوعب مصلى النساء 50 مصلية، مشدداً على حرص الجمعية على تلبية احتياجات الأهالي في مختلف المناطق لبناء مساجد جديدة، مع التوسع العُمراني والتمدد الحضري في جميع الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والجهات المختصة في إمارات الدولة، وعلى نفقة أهل الخبر والإحسان من أبناء الإمارات والمُقيمين على أرضها الطيبة.

وأشار يوسف اليتيم إلى أن المشروع عبارة عن مبنى مسجد رئيسي أرضي، يضم قاعة الصلاة، ومُصلى مُخصصاً للنساء، ومبنى خاصاً للوضوء والحمامات، ومسكناً للإمام ضمن الطابق الأول.

وأكد اليتيم أن بناء «بيوت الله» وعمارتها، داخل دولة الإمارات وفي مختلف دول العالم، يشكل أولوية خاصة في نهج جمعية دار البر وفلسفتها، تحت إشراف ومُتابعة الجهات المختصة في الدولة، في ظل الأهمية الاستثنائية للمساجد في ديننا الحنيف، ودورها المركزي بالغ الأهمية في العبادة وأداء الفرائض، وفي حياة المجتمع، والتربية والتوعية والتوجيه وتعزيز مسارات التنمية المُستدامة، في إطار سياسة الدولة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.