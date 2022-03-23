اليوم 07:54
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«دار البر» تُدشن مسجداً جديداً في عجمان
مصلون يؤدون الصلاة في المسجد الجديد (من المصدر)
24 مارس 2022 00:56

عجمان (الاتحاد)

دشنت جمعية دار البر مسجداً جديداً في عجمان، شُيد على نفقة أحد المُحسنين من أبناء الإمارات. حضر افتتاح مشروع مسجد شيخة خلفان الجلاف، رحمها الله، بمنطقة الروضة في عجمان، يوسف عبد الله اليتيم، مُساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والخدمات المُجتمعية في «دار البر»، بجانب حشد من مسؤولي الجمعية ومُمثلي مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان وعدد من المعنيين. وأوضح يوسف اليتيم أن المسجد يمتد على مساحة بناء تبلغ 4843 قدماً مربعاً، في حين تُقدر سعة المسجد بـ 450 مصلياً، بينما يستوعب مصلى النساء 50 مصلية، مشدداً على حرص الجمعية على تلبية احتياجات الأهالي في مختلف المناطق لبناء مساجد جديدة، مع التوسع العُمراني والتمدد الحضري في جميع الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والجهات المختصة في إمارات الدولة، وعلى نفقة أهل الخبر والإحسان من أبناء الإمارات والمُقيمين على أرضها الطيبة.
وأشار يوسف اليتيم إلى أن المشروع عبارة عن مبنى مسجد رئيسي أرضي، يضم قاعة الصلاة، ومُصلى مُخصصاً للنساء، ومبنى خاصاً للوضوء والحمامات، ومسكناً للإمام ضمن الطابق الأول.
وأكد اليتيم أن بناء «بيوت الله» وعمارتها، داخل دولة الإمارات وفي مختلف دول العالم، يشكل أولوية خاصة في نهج جمعية دار البر وفلسفتها، تحت إشراف ومُتابعة الجهات المختصة في الدولة، في ظل الأهمية الاستثنائية للمساجد في ديننا الحنيف، ودورها المركزي بالغ الأهمية في العبادة وأداء الفرائض، وفي حياة المجتمع، والتربية والتوعية والتوجيه وتعزيز مسارات التنمية المُستدامة، في إطار سياسة الدولة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

آخر الأخبار
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
الرياضي
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©