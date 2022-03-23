إسعاف دبي تدعم «رسالة» الفلاسي في صناعة الأمل

دبي (الاتحاد)

تبرعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بمجموعة من المعدات الطبية لدعم رسالة سفير الأمل أحمد النزر الفلاسي، وذلك في مقر المؤسسة، وكان في مقدمة مستقبليه خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحضور عدد من قيادات المؤسسة والطواقم الإسعافية، وقد تم خلال اللقاء مناقشة الجهود والمبادرات الإنسانية التي قام بها السيد الفلاسي، وحرص إسعاف دبي على دعم تلك المبادرات والبرامج الإنسانية، وتضمنت الزيارة جولة ميدانية للاطلاع الخدمات التخصصية التي تقدمها المؤسسة لكافة شرائح المجتمع، وقال الدراي: «نشأنا وتربينا في وطن ينادي بالإنسانية، وقادة حريصين على تعزيز جهود الخير والمساهمة في دعم الجهود والمبادرات التي تخدم البشرية، مستمرين على النهج الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات «طيب الله ثراه»، الذي آمن بالمسؤولية الجماعية لتقديم العون للبشرية باختلاف أطيافها وألوانها وأديانها».

وأضاف: «نؤمن بمقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن كل واحد فينا قادر على العطاء.. وكل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه.