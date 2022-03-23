«القلب الكبير» تنفذ 28 مشروعاً إنسانياً في 12 دولة خلال 2021

الشارقة (الاتحاد)

نفذت «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانيّة العالميّة المعنيّة بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، 28 مشروعاً وبرنامجاً إنسانيّاً مستداماً خلال العام الماضي بتكلفة تجاوزت 31 مليون درهم، استفاد منها نحو 590,000 شخص في 12 دولة متأثرة بالصراعات والكوارث الطبيعية حول العالم.

وشملت المشاريع التي نفذتها المؤسسة خمسة قطاعات رئيسة هي، الرعاية الصحية، والاستجابة لحالات الطوارئ، والتعليم، والحماية، وتحسين مستوى المعيشة.

وقالت مريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير: «واصلت مؤسسة القلب الكبير نهجها في العمل الإنساني في عام 2021 وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في رفع معاناة اللاجئين والنازحين في مختلف أنحاء العالم، حيث وسعت المؤسسة قاعدة مشاريعها وبرامجها الإنسانيّة وشركائها المحليين والعالميين».

مريم الحمادي

استدامة

أوضحت الحمادي أن المؤسسة ركزت على استدامة المشاريع التي تنفذها في قطاعات حيويّة وأساسيّة بما يعود بالفائدة طويلة الأجل على الفئات والمجتمعات المستهدفة، وخصوصاً ما يتعلق بتعزيز أنظمة الرعاية الصحيّة والتعليم والتمكين المهني في المخيمات ومساعدة اللاجئين والنازحين على الاندماج في المجتمعات المضيفة، وبناء مجتمعات تعتمد على ذاتها، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتابعت الحمادي: «استجابت مؤسسة القلب الكبير لتحديات الأزمة الصحيّة العالميّة وما عانته المجتمعات الفقيرة ومخيمات اللجوء حول العالم بسببها، حيث أظهرت مرونة وقدرة في مد يد العون لكل محتاج ومتضرر، سواء من الكوارث الطبيعيّة أو النزاعات التي أدت إلى زيادة أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل والنازحين».

وأضافت الحمادي: «تخطط المؤسسة لزيادة مشاريعها في العام الجاري وإطلاق المزيد من البرامج المستدامة التي تستجيب لما تفرزه الأزمات والكوارث من تبعات إنسانيّة، مستندين في ذلك إلى توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة (مؤسسة القلب الكبير) في الوقوف إلى جانب الاحتياجات الإنسانية للمجتمعات في الظروف الاستثنائية التي تسببها النزاعات والكوارث».