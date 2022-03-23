«الأرصاد»: توفير البيانات الدقيقة يسهم في إنقاذ الأرض

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى المركز الوطني للأرصاد بذكرى اليوم العالمي للأرصاد الجوية والذي يصادف 23 مارس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «الإنذار المبكر والعمل المبكر».

وقال الدكتور عبدالله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «يعكس الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية 2022 تحت شعار «الإنذار المبكر والعمل المبكر» أهمية مواكبة الظواهر المناخية التي تمس عمق الاستقرار والأمن المجتمعي، وتؤثر بشكل كبير على مختلف القطاعات الحيوية في العالم، ويشكل فرصة لتسليط الضوء على دور مؤسسات الأرصاد في تعزيز المفاهيم الخاصة بالتنبؤ، واستشراف مخاطر ظواهر الطقس والتغير المناخي وندرة المياه، وتوفير المعلومات التي تساهم في إنقاذ الأرواح وتيسير سبل العيش».

وأضاف: «التغير والتطور من سمات الحياة، والتكنولوجيا الحديثة نقلتنا إلى عصر جديد تخطى الحدود، وتجاوز الجغرافيا، لذا علينا أن نكون أصحاب المبادرة، فما تمتلكه مؤسساتنا الوطنية من قدرة بشرية وفنية، وبنية تحتية متطورة، يؤهلنا لأن نعزز دورنا في التوعية بمخاطر الكوارث الطبيعية، واستغلال البيانات التي تقدمها الرادارات والأقمار الاصطناعية، بالشكل الأمثل، وتحسين إجراءات الوقاية والتأهب والاستجابة وتوظيفها في خدمة الإنسانية».

وأكد على أن المركز الوطني للأرصاد يحرص على إرساء قواعد التعاون الإيجابي البناء القائم على الشراكة والتوعية بتطورات الظواهر الطبيعية التي قد تهدد المجتمعات البشرية، مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالحفاظ على أمن المجتمع.

وأشار إلى أن المركز بما يمتلكه من بنية تحتية متقدمة تضم شبكة رادار وطنية، وشبكة محطات أوتوماتيكية تقوم على رصد كافة العناصر الجوية على مدار الساعة، يقوم وبالتعاون مع تلك الجهات، بتوعية أفراد المجتمع الإماراتي بالظواهر والتغيرات المناخية، بشكل استباقي، وهذه البنية يشرف عليها خبراء متخصصون، حريصون على استدامتها واستثمارها بشكل صحيح.