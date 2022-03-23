انطلاق «عجمان الدولي للبيئة» الاثنين المقبل

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن تفاصيل مؤتمر عجمان الدولي للبيئة بنسخته السادسة، الذي ينطلق الاثنين المقبل 28 الجاري، تحت شعار «نحو 2071 لتشكيل مستقبل الاستدامة البيئية».

وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر، أن المؤتمر الدولي ينعقد هذا العام منسجماً مع أهداف «مئوية الإمارات 2071»، التي توضح خطة شاملة لبناء مستقبل الإمارات، حيث يسلط المؤتمر خلال يومين متتاليين في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، الضوء على استعداد الدولة في مجال الاستدامة وكيفية استخدام الابتكار الذكي في المستقبل، وترسيخه كثقافة مجتمعية وهدف وطني.