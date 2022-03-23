الكشف عن آلية تحمّل الأدوية المُضادّة للميكروبات

العين (الاتحاد)

كشفت مجموعة بحثية من قسم علم الأحياء في كلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع علماء من معهد فرانسيس كريك بلندن (المملكة المتحدة) ومستشفى شاريتيه الجامعي الرائد في برلين (ألمانيا)، عن آلية مهمة تؤدي إلى تحمّل الأدوية المضادة للميكروبات في المجتمعات الميكروبية.

وقال الدكتور محمد توقير علام، أحد كبار مؤلفي الدراسة وأستاذ مساعد في النظم من قسم علم الأحياء بجامعة الإمارات: «أصبحت مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، حيث تقتل أكثر من 1.2 مليون شخص كل عام في جميع أنحاء العالم. يحدث ذلك عندما لا تستجيب الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات والطفيليات للأدوية، مما يؤدي في النهاية إلى انتشار المرض.»

وأضاف: «نظراً للتهديد العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات في المجال الطبي، فإننا نحتاج إلى التحقيق في الآليات الممكنة المختلفة التي تكتسب من خلالها الكائنات الدقيقة المقاومة. إحدى الآليات المعروفة التي تكتسب بها الكائنات الدقيقة المقاومة هي اكتساب جينات مقاومة للأدوية من البيئة. في البحث الحالي، المنشور في مجلة Nature Microbiology في 21 مارس 2022، كشف العلماء عن آلية بديلة تعمل من خلال التعاون الأيضي بين أعضاء المجتمع الميكروبي».