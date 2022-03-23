4190 مخالفة وقوف خاطئ في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشفت إحصائيات شرطة رأس الخيمة عن أن إدارة المرور والدوريات حررت مجموع 4190 مخالفة وقوف خاطئ خلال عام، وتحديدا في الفترة من يناير 2021 وحتى فبراير 2022.

وأكد العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة أن الوقوف الخاطئ أحد أهم المشكلات التي تؤرق رجال المرور، لما يتسبب به من ارباك في حركة السير والمرور على الطرقات، وعلى الرغم من الدور الذي يؤديه رجال المرور في ضبط أمن الطرق، الا ان هذه الظاهرة مستمرة في معظم طرق الإمارة.

وذكر أن الوقوف الخاطئ للمركبات مشكلة مرورية، محذراً بأن عقوبة مخالفة الوقوف الخاطئ حسب المادة 64 من قانون السير والمرور، غرامة مالية قدرها 500 درهم، محدداً 6 أنواع للوقوف الخاطئ للمركبات تتمثل في الوقوف في فوهات الحريق، وخلف المركبات، مما يعيق حركتها، وفي مفترقات الطرق، واثناء وقوع الحوادث المرورية، وفي مواقف اصحاب الهمم، وفي منعطف الطريق.

وأوضح أن الوقوف الخاطئ مشكلة يعاني منها جميع مرتادي الطريق فبعض السائقين يتركون مركباتهم في اي مكان في الطريق، دون مراعاة الأنظمة وقوانين السير والمرور، مناشداً جميع مستخدمي الطريق، بضرورة التقيد بانظمة وقوانين السير والمرور وعدم الوقوف والانتظار الخاطئ للمركبات بطرق الإمارة، والالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار حفاظاً على تحقيق السلامة المرورية في الطرق.