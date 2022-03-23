صفر بلاغات مقلقة في مخفر «لهباب» العام الماضي

دبي (الاتحاد)

تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، مخفر شرطة لهباب، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية لمخفر شرطة لهباب التابع لمركز شرطة بر دبي، حيث حقق المخفر نسبة 92% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص في العام 2021، بينما بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و87 ثانية في العام 2021، في حين كان المستهدف 5 دقائق، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 10 دقائق و34 ثانية، وكان المستهدف 15 دقيقة.

كما واطلع اللواء المنصوري على إحصائيات قسمي السجلات الجنائية والسجلات المرورية، وسجل المركز صفر قضية مقلقة مجهولة وصفر قضية مرورية مجهولة.