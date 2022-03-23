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«دبي القضائي» يشارك في مؤتمر حول الجريمة السيبرانية
الوفود المشاركة في المؤتمر(من المصدر)
24 مارس 2022 00:55

دبي (الاتحاد)

أوفد معهد دبي القضائي ممثلين من محاكم دبي والنيابة العامة في دبي إلى المؤتمر الإقليمي حول الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية، والذي عقده المركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. وضم الوفد كلاً من القاضي الدكتور عبدالله سيف الشامسي، رئيس المحكمة الجزائية، والمستشار يوسف أمين العلي، رئيس نيابة مساعد.
وجاءت مشاركة للمكانة الرفيعة لدبي والإمارات في التصدي للتحديات التي تواجهها دول العالم والمنطقة في مكافحة الجريمة السيبرانية التي تعتبر اليوم أكثر جرائم العصر الحديث انتشاراً.

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