شرطة الشارقة تكرم المتميزين في المجال المؤسسي

الشارقة (الاتحاد)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة الحرص على تحفيز ‏وتشجيع ‏منتسبي شرطة الشارقة المتميزين في مجال عملهم، الذين أسهموا في تطوير وتنظيم آليات وأساليب ‏العمل الشرطي.‏

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في مسرح أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة. وقال الشامسي: إن شرطة الشارقة تضع‏ من بين أهدافها تحقيق التميز والإبداع في ‏العمل المؤسسي، ويتحقق ذلك من خلال توفير بيئة عمل إيجابية بنيت على الثقة وترسيخ السعادة، ‏وتحفيز منتسبيها للعمل بروح الفريق الواحد،.‏ وتضمن الحفل تكريم 12 فريقاً نجح في تطبيق السياسات المؤسسية والحصول على درجات تقييم متميزة في عام 2021، الذين قدموا الأفضل، مما كان له أثر إيجابي في تطوير العمل في كافة المجالات.

كما وكرم اللواء سيف الشامسي فريق العمل الذي أشرف على تنظيم فعاليات شهر الابتكار 2022 بالشارقة في فبراير الماضي، متضمناً عدداً من الطالبات من كليات التقنيا العليا بالشارقة، تقديراً لهم على جهودهم في إنجاح الفعاليات، وتشجيعاً لهم على ثقافة ‏الإبداع والابتكار وتنميته في المجتمع. ‏