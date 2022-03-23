اليوم 07:52
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
شرطة الشارقة تكرم المتميزين في المجال المؤسسي
سيف الشامسي يكرم المتميزين في شرطة الشارقة (من المصدر)
24 مارس 2022 00:55

الشارقة (الاتحاد)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة الحرص على تحفيز ‏وتشجيع ‏منتسبي شرطة الشارقة المتميزين في مجال عملهم، الذين أسهموا في تطوير وتنظيم آليات وأساليب ‏العمل الشرطي.‏
جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في مسرح أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة. وقال الشامسي: إن شرطة الشارقة تضع‏ من بين أهدافها تحقيق التميز والإبداع في ‏العمل المؤسسي، ويتحقق ذلك من خلال توفير بيئة عمل إيجابية بنيت على الثقة وترسيخ السعادة، ‏وتحفيز منتسبيها للعمل بروح الفريق الواحد،.‏ وتضمن الحفل تكريم 12 فريقاً نجح في تطبيق السياسات المؤسسية والحصول على درجات تقييم متميزة في عام 2021، الذين قدموا الأفضل، مما كان له أثر إيجابي في تطوير العمل في كافة المجالات.
كما وكرم اللواء سيف الشامسي فريق العمل الذي أشرف على تنظيم فعاليات شهر الابتكار 2022 بالشارقة في فبراير الماضي، متضمناً عدداً من الطالبات من كليات التقنيا العليا بالشارقة، تقديراً لهم على جهودهم في إنجاح الفعاليات، وتشجيعاً لهم على ثقافة ‏الإبداع والابتكار وتنميته في المجتمع. ‏  

آخر الأخبار
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
الرياضي
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©