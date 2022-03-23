15 ألف زائر لـ«كثبان الوثبة الأحفورية»

هالة الخياط (أبوظبي)

استقبلت محمية «كثبان الوثبة الأحفورية» 15 ألف زائر منذ افتتاحها أمام الجمهور فبراير الماضي، لأهمية الموقع البيئية والسياحية، كونها تضم أكثر من 1700 كثيب أحفوري منتشرة على 7 كيلومترات مربعة.

ويقدر عمر الكثبان الأحفورية في المحمية، المرشحة للانضمام لقائمة الحدائق الجيولوجية باليونسكو، بحوالي 120 ألف سنة، حيث يرجع الموقع إلى العصر الجليدي، ما أهلها لتكون المحمية الأولى من نوعها بالدولة ومنطقة غرب آسيا.

ويمكن للجمهور زيارة المحمية بدون رسوم على مدار أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً، وفي أيام الجمعة والسبت والأحد والعطل الرسمية يفتح الموقع حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

وأكدت هيئة البيئة في أبوظبي أهمية المحافظة على نظافة الموقع، وعدم ممارسة أي تجاوزات من شأنها التأثير والإضرار بسلامة الكثبان الأحفورية واستدامتها.

ودعت «الهيئة» إلى ضرورة تجنب زوار الموقع تسلق التشكيلات الأحفورية ورمي القمامة، وتنظيم أي فعاليات أو أنشطة في مواقع الكثبان الأحفورية، نظراً لأنها هشة للغاية وعرضة للتلف والكسر.

وأشارت «الهيئة» إلى ضرورة أن يتحلى الجمهور بالمسؤولية عند زيارة المواقع الطبيعية في الدولة، حفاظاً عليها وعلى الكائنات الحية التي تعيش في الموقع.

وتواصل هيئة البيئة في أبوظبي تنفيذ خطتها المتكاملة التي وضعتها لتطوير وحماية موقع الكثبان الرملية الأحفورية في الوثبة، والتي تشمل تطوير البنية التحتية للموقع وبناء العديد من المرافق الخدمية والسياحية، مثل تركيب لوحات إرشادية يتم توزيعها على أهم المناطق في الموقع، وإنشاء ممرات ومسارات للزوار، بالإضافة إلى مواقف للمركبات، فضلاً عن العمل على إعلان الموقع محمية طبيعية لحماية الإرث الطبيعي للإمارة وتشجيع السياحة البيئية.

يذكر أن محمية كثبان الوثبة الأحفورية تعد إحدى ركائز التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتقع ضمن فئة المظاهر الجيولوجية للمحميات الطبيعية حسب معايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعية.

والكثبان الرملية الأحفورية عبارة عن كثبان رملية متصلبة تتواجد ضمن مساحات محددة من مناطق الرمال، وتتكون من ترسبات كربونات الكالسيوم التي تصلبت خلال الحقبة الجليدية قبل ملايين السنين بفعل العوامل الجوية المختلفة، واستمدت التكوينات في منطقة الوثبة شكلها من التفاعل بين قوة الرياح وإمدادات الرواسب.

ونفذت «الهيئة» خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لتطوير وحماية موقع الكثبان الرملية الأحفورية في الوثبة، والتي شملت تطوير البنية التحتية للموقع وبناء العديد من المرافق الخدمية والسياحية، بما فيها مركز الزوار وتركيب لوحات إرشادية تم توزيعها على أهم المناطق في الموقع، كما تم إنهاء أعمال الأسوار الخارجية والداخلية بطول 7 كيلومترات، بالإضافة إلى تجهيز شبكة الطرق الداخلية.

ممشى الزوار

يقدم ممشى الزوار الذي تم تجهيزه ضمن برنامج السياحة البيئية فرصة مميزة تتيح للزوار مشاهدة الطبيعية الخلابة وممارسة العديد من النشاطات مثل التنزه بالمسارات المضاءة التي يصل طولها إلى 3 كم، ذهاباً وإياباً وعلى جانبيها العديد من مظلات ومقاعد للاستراحة والاستجمام، ومشاهدة العروض الضوئية الموسيقية للكثبان الأحفورية.