420 متسابقاً في بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد

الظفرة (الاتحاد)

يواصل مهرجان الظفرة البحري بدورته الـ 13 مسابقاته وفعالياته المتنوعة التي تقام في شاطئ المغيرة بمدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وشهدت بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء بدورتها الثانية، منافسات قوية بين المشاركين، مسجلة 420 مشاركاً من المواطنين والمقيمين والزوار، وضمن فئتي الرجال والنساء، فيما يستمر باب التسجيل في البطولة لغاية 26 مارس الجاري.

وتستقبل البطولة مشاركات المتسابقين في شاطئ مدينة المغيرة بمدينة المرفأ بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي يومياً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثامنة مساءً.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان الظفرة البحري يأتي بالتزامن مع المحطة الختامية من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، ضمن موسم صيد الكنعد في إمارة أبوظبي، التي تهدف إلى التعريف بسواحل وجزر منطقة الظفرة، وخلق فرصة أمام الهواة لممارسة رياضة صيد السمك التقليدي، وتنشيط ونشر هواية صيد الأسماك وإحياء روح التنافس بين هواة صيد الأسماك، والحفاظ على السلامة البحرية وتنظيم صيد الكنعد، إلى جانب الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات.

وقد خصص للمحطة الختامية لها 20 جائزة لفئتي الرجال والنساء بقيمة 920 ألف درهم، إذ خصص لكل فئة 10 مراكز، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على مبلغ 120 ألف درهم، والمركز الثاني 80 ألف درهم، والمركز الثالث 60 ألف درهم، والمركز الرابع 50 ألف درهم، والمركز الخامس 40 ألف درهم، والسادس 30 ألف درهم، و20 ألف درهم لكل مركز من السابع ولغاية العاشر.

كما انطلقت ضمن مسابقات مهرجان الظفرة البحري، بطولتا كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية، بمشاركة 20 فريق من الفرق المحلية، وسط أجواء تنافسية وتحدٍ وحضور جماهيري على شاطئ المغيرة.

ويشارك في بطولة كرة القدم الشاطئية 12 فريقاً هم (أحلام المرفأ (أ)، نعمة، الظفرة، المرفأ، لاهوب، برق، الغربية، جزيرة غاغا، عين بعيا، صقور بوظبي، إم تي للزهور، أحلام المرفأ (ب).